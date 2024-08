Boxeo: Floyd Mayweather triunfa en la pelea de exhibición

En la primera pelea en México de Mayweather, retirado desde 2017 con un récord invicto en 50 peleas, el excampeón del mundo en cinco divisiones ofreció un combate sucio, con varios golpes ilegales, pero no fue sancionado porque en una exhibición no hay jueces, por lo tanto, no hubo un ganador ni un perdedor.

Antes, en la pelea coestelar, Alan David “Rey” Picasso, una de las principales promesas del boxeo mexicano, se impuso por decisión unánime al armenio Azat Hovhannisyan, en un combate supergallo. Picasso, de 24 años, sufrió para derrotar a Hovhannisyan, veterano de 36 años, quien le conectó varios golpes a la cara y por momentos no dejó que el mexicano abriera su guardia.