Una inversión “olímpica” con nuevo Centro Acuático en el COP

La construcción de este centro se inició el jueves con la palada inicial y se prevé su finalización para junio de 2025.

La empresa Fluidra, reconocida mundialmente por su certificación de World Aquatics, es la encargada de la fabricación, provisión e instalación de las piletas, mientras que la obra a nivel local está a cargo del Consorcio Acuático, conformado por Tecnoedil SA y el Ingeniero Alejandro Pérez Heras.

La inversión destinada a este proyecto asciende a US$ 10.000.000, de los cuales US$ 4.105.500 corresponden exclusivamente a la pileta y US$ 5.894.500 se destinarán a la obra civil, generando más de 300 empleos directos y dejando como legado un espacio de excelencia para el desarrollo del deporte acuático en el país.

Esta moderna instalación contará con una pileta olímpica de 50x25 metros que también se podrá utilizar como dos piletas de 25x25 metros, indistintamente cumpliendo todos los requerimientos técnicos necesarios.

Estas piletas están diseñadas para competencias de natación, natación artística y waterpolo, además de una pileta de 20x25 metros destinada a clavados, la cual durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 también se utilizará como área de calentamiento. El Centro Acuático Olímpico tendrá un aforo para 2.500 personas.