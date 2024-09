Melissa Tillner y Víctor Duarte entran en acción en los Paralímpicos París 2024

Meli quedó con discapacidad visual a los 11 años, pero eso no la detuvo para cumplir sus sueños y metas con su segunda aparición en unos Juegos Paralímpicos, la primera fue en Tokio 2020.

La licenciada en Relaciones Públicas, tiene neuritis óptica, una inflamación del nervio óptico, puede notar la profundidad, colores distorsionados, ella comenta sobre su categoría en lo que será sus segundos juegos paralímpicos.

“Para poner un poco en contexto con lo que nosotros hacemos, yo tengo una discapacidad visual profunda, tengo un resto visual, pero no me permite correr sola, la categoría es T12, que en ella es opcional el tener un atleta guía, en mi caso, la vista no me alcanza para correr sin guía, por eso corro con Víctor, corremos con un tether que es una cuerda que ambos sujetamos en los lados. Con esto coordinamos para correr juntos, están las otras categorías de discapacidad visual, que sería T11, donde los atletas corren bendados en los ojos, con guía sí o sí, y los de T13, que corren sin guía.

Además, el binomio competirá en los 200 metros, prueba que será el viernes 6 a las 4:09 de la mañana.

Brasil-Argentina, semifinal del fútbol

Argentina y Brasil, que aspira a su sexto título consecutivo de fútbol para ciegos, se medirán en semifinales de los Juegos Paralímpicos de París en busca de un puesto en la final, algo que también persiguen Colombia y Francia, que disputarán el otro partido.

Colombia, con un gol de Juan David Pérez Quintero, venció a Marruecos en el último partido de la fase de grupos y dejó al país africano sin el pase a semifinales, dónde sí está Argentina, que, con un tanto de Osvaldo Fernández, eliminó a Japón.

En el otro grupo, el A, Brasil empató con China y terminó líder, mientras que Francia se impuso a Turquía con tantos de Frederic Villeroux y Martín Baron. Las semifinales se disputan el jueves 5 de septiembre.

Colombiano Obando, oro en 400 m

El paratleta colombiano Jhon Sebastián Obando se proclamó campeón paralímpico de los 400 m T20, este martes en el Estadio de Francia (periferia de París) por delante del español David José Pineda y del mauriciano Yovanni Philippe.