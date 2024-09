Balonmano: Gran triunfo contra Brasil

Las chicas “B”, le ganaron a las canariñas por 20 goles contra 18 en el juego de hándbol.

Lea mas: Es el turno de los cadetes

Los muchachos de Paraguay “A” no pudieron contra Chile, perdiendo 30-18. Por su parte, el masculino de Paraguay B fue goleada por Argentina 50-19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Jornada inaugural. En el arranque del SCA, Paraguay cosechó una victoria y dos derrotas.

Las chicas “A” se impusieron a Perú 30-20. El femenino “B” perdió contra Uruguay 26-14, así como el masculino “B” ante el mismo país cayendo 23-12.

* Programa de hoy. COP Arena: 15:00 Chile vs. Paraguay B (femenino), 17:00 Perú vs. Paraguay B (masculino), 19:00 Paraguay A vs. Argentina; CEO COP: 14:30 Argentina vs. Uruguay (m), 16:30 Brasil vs. Uruguay (f), 18:30 Brasil vs. Paraguay (A).

Hoy surgen los clasificados y mañana arrancan los juegos posicionales y las semifinales.