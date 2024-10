Futsal FIFA Femenino Sub 20: Milagroso empate

El rival de hoy será Perú, que ayer perdió contra Uruguay en el arranque del torneo de futsal.

En cuanto al partido de ayer, las petroleras tocaron mejor, y las albirrojitas pusieron entusiasmo y garra, para no rendirse hasta el final, remontando el 0-1 que encajaron las venezolanas faltando poco mas de 6′ para el final.

El milagroso gol de la paridad llegó a traves de Nataly Lezcano faltando 6″.

Las cinco titulares de la DT Nadia Rodas fueron: Sara Silva; Valentina del Puerto, Perla Bareiro, Nataly Lezcano y Diana Benítez. Alternantes: Bárbara Olmedo, Yamila Corvalán, Milagros Galeano, Zaira Ferreira, Fiorella Báez, Karen Carballo, Jazmín Armoa, Noelia Cañiza y Andrea Ruiz Díaz.

Los siguientes partidos de las albirrojas serán contra Uruguay y Argentina.

* Otros resultados de ayer. Chile 1 - 1 Ecuador, Brasil 4 - 0 Bolivia, Uruguay 5 - 3 Perú.

* Programa de hoy. Hoy nuevamente se prevé la disputa de 4 juegos: 12:15 Bolivia vs. Colombia, 14:30 Chile vs. Brasil (Grupo B), 16:45 Venezuela vs. Argentina, 19:00 Perú vs. Paraguay. Libres: Uruguay y Ecuador.