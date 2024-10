Topuria conserva título con nocaut en la UFC 308

Topuria, sin dudas, fue el dominador del combate, sobre todo en el primer y en el tercer asalto. Holloway remontó durante el segundo, pero “el matador” salió con todo al tercer round y lo noqueó.

El campeón defensor demostró que es el monarca indiscutible de las 145 libras al vencer a uno de los nombres más peligrosos de las artes marciales mixtas. De esta manera, Topuria continúa invicto dentro del octágono con 16 peleas disputadas y todas ganadas (6 por KO, 8 por sumisión y 2 por decisión).

Si uno ve a “El matador” en acción puede corroborar que no es un alguien pasajero en las artes marciales mixtas. Vino para quedarse y no tiene intención de ceder su trono en el octágono. Max Holloway puede dar fe de ello. No hubo piedad en sus golpes ni vacilación en su mirada.

Previo al duelo estelar, la cartelera principal comenzó una pelea de peso medio, en donde el ruso Sharabutdin Magomedov derrotó al armenio Armen Petrosyan. El ganador no necesitó llegar al final del segundo round porque noqueó a su rival con una combinación de puñetazos giratorios que llamaron mucho la atención del público.

En el segundo combate, el inglés Lerone Murphy se anotó como uno de los próximos posibles rivales de Topuria derrotando por decisión unánime al hawaiano Dan Ige.

El veterano peleador estadounidense fue superior en el primer asalto, pero una hemorragia facial en el segundo le hizo bajar el ritmo, permitiendo al “milagro” de Manchester darle la vuelta a la lucha.