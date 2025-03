Tenis: Gran apertura del ITF M25 en el CIT

También estarán incursos en la fase previa de quali, atletas de Brasil,Uruguay, Chile, Ecuador, Francia y Suecia.

Desafortunadamente, no hubo triunfo paraguayo. Los cinco protagonistas nacionales fueron superados por sus rivales. Quienes más alto rendimiento mostraron, que no les alcanzó para imponerse, fueron Federico González Benitez y Alexander Baez (hijo del recordado ex jugador de copa Davis Emilio Baez Britez), quienes cayeron en supertiebreak en tres mangas.

RESULTADOS GENERALES DEL DOMINGO 9-03-25

Primera jornada de quali

(Marcadores de paraguayos, en ROJO)

Court 1

Nicolás Bruna (CHI #6) a Gabriel Schenekenberg (ARG) 6-2, 6-0

Mateo Del Pino (ARG #10) a Tobia Grandinetti (ARG) 6-2, 6-3

Jefferson Wendler Filho (BRA #15) a Franco Marini (ARG) 6-2, 6-2

Marcos Lee Chan Baratau (ECU) a Federico Gastón Gonzalez Benitez (PAR) 6-4, 2-6, 10-7

Court 2

Gilbert Kleir Junior (BRA) a Hady Hammoud (PAR) 6-1, 6-0

Felipe De Dios (ARG) a Tadeo Meneo (ARG #11) 7-6 (5), 6-4

Julian Cundom (ARG #8) a Bautista Leguizamón (ARG) 6-2, 6-1

Manuel Moulleron Salvo (ARG) a Ignacio Carou (URU #1) 6-7 (7), 6-4, 10-7

Court 7

Federico Aguilar Cardozo (URU, 9) a Alejandro Bancalari (CHI) 7-6 (3), 6-4

Tomás Martínez (ARG #14) a Alexander Baez (P}AR) 6-4, 2-6. 10/3

Facundo Martín Martinez (PAR) -Benjamín Ignacio Torres (CHI)

Nicolas García Longo (ARG #16) a Mateo Berta (ARG) 6-2, 6-1

Benjamin Ignacio Torres (CHI, 13) a Facundo Martín Martinez (PAR) 6-1, 6-2

Court 8

Sean Hess (ARG #3) a Juan Ignacio Zamora (ARG) 6-1, 1-6, 10-6

Máximo Zeitune (ARG) a Arvid Nordqvist (SWE #2) 7-6 (1), 3-6, 10-7

Gonzalo Zeitune (ARG) a Paul Valsecchi (FRA, 7) 6-3, 1-6, 10-3

Bruno Fernandez (BRA) a Elias Rozandki (PAR) 6-0, 6-3