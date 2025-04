Paraguayos debutan este miércoles en Roland Garros Junior

Desde este miércoles 2 de abril, a partir de las 09:15, los 32 atletas menores de 17 años procedentes de 10 países, 16 chicas y 16 chicos, debutarán en la competición, que se prolongará hasta el domingo 6, en la Sociedade Harmonia de Tênis, en la capital de São Paulo.

Los paraguayos estarán en distintos grupos, Álvaro Frutos estará en el Grupo B; Mientras que Valeria Santader y Catalina Delmás estarán en los Grupos A y D, respectivamente.

En juego, además del título, está la oportunidad de competir en el cuadro principal de Roland Garros Junior, ya que los campeones masculino y femenino ganarán un comodín (invitación) al Grand Slam francés. A través del sistema de disputa, los jugadores se dividen en cuatro grupos de cuatro jugadores y cada uno jugará contra todos en su propio grupo.

Los mejores de cada grupo se clasifican para las semifinales y los ganadores se clasifican para la final. El sorteo de grupos se realizó este martes por la mañana (1), y colocó a Pedro Chabalgoity de Brasilia y Thomas Miranda de São Paulo en el Grupo A y se enfrentarán en la primera ronda, este miércoles (2).

Los grupos quedaron de la siguiente manera:

Masculino

Grupo A – Pedro Chabalgoity (BRA), Benjamin Chelia (ARG), Alejandro Castellanos (COL) e Thomas Miranda (BRA)

Grupo B – Emilio Camacho (ECU), Leonardo Storck (BRA), Álvaro Frutos (PAR) e Benjamin Perez (CHI)

Grupo C – Juan Miguel Bolicar (COL), Angel Veliz (ECU), Luis Flores (MEX) e Carlos Lino (BRA)

Grupo D – Nicolás Buena (PER), Livas Damazio (BRA), Felipe Vazquez (ARG) e Agustin Luna (ARG)

Femenino

Grupo A – Candela Vazquez (ARG), Hanne Estrada (MEX), Camila Zouein (CHI) e Valeria Santander (PAR)

Grupo B – Pietra Rivoli (BRA), Camila Rodero (CHI), Daniela Gonzales (PER) e Nathalia Tourinho (BRA)

Grupo C – Leticia Bazan (PER), Yleymi Muelle (PER), Marianne Angel (MEX) e Maria Eduarda Carbone (BRA)

Grupo D – Sofia Meabe (ARG), Catalina Delmás (PAR), Valery Sumoya (BOL) e Agustina Soto (CHI).

Programación

Cancha 1

9:15

Leticia Bazan (PER) vs Maria Eduarda Carbone (BRA)

Leonardo Storck (BRA) vs Alvaro Frutos (PAR)