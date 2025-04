Arrancan los Playoffs de la NBA este sábado, con un atractivo Lakers-Timberwolves

Antes de la impactante llegada del esloveno en febrero, los Lakers ya habían dejado muestras de mejoría gracias a los cambios implantados por la pizarra de JJ Redick. En una audaz maniobra, los Lakers le entregaron el equipo a este exjugador de 40 años, los mismos que LeBron, que no tenía ninguna experiencia en los banquillos pero contaba con la plena confianza de ‘King James’, con quien presentaba el podcast ‘Mind the Game’.

La arriesgada elección de Redick parece validada después de que los Lakers saltaran del séptimo lugar de la Conferencia Oeste el año pasado al tercero de la actualidad, su mejor resultado desde el título de 2020.

El verdadero desafío, sin embargo, les espera el sábado con el arranque de la primera ronda ante los Timberwolves.

“Como entrenador, se te juzga no solo por tu récord en la temporada regular y tu capacidad para clasificarte para los playoffs, sino también por cómo manejas la presión en las fases finales con tus ajustes y tus decisiones durante los partidos”, reconoció Redick.

