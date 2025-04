Tenis: Zverev se interpone en el camino de Davidovich; Madrid, sin españoles

La Caja Mágica se queda sin representación española. Ni en el cuadro masculino ni en el femenino.

El público de la pista Manolo Santana del recinto se volcó con el malagueño, a quien se agarró como un último aliento para prolongar la vigencia de la ‘armada’ en el resto de días de competición.

Davidovich puso todo de su parte, no regateó esfuerzo y tuteó al número dos del mundo, pero no le alcanzó y, aunque encarriló de buena manera el partido y tuvo sus opciones, no pudo frenar la mejoría del alemán.

Sobre todo en el saque, en el que se amparó para solventar contratiempos y para lograr los puntos en los momentos clave, como en los dos desempates que deshicieron el equilibrio en el segundo y tercer parciales. Ahí estuvo la victoria del alemán y la derrota del español, agarrado a la pista todo lo que pudo.

Hizo un buen trabajo Zverev, dos veces ganador en la Caja Mágica y otra finalista, en 2023, para sumar su sexta victoria seguida.Vencedor en Múnich el domingo pasado, añadió a los cuatro triunfos del torneo alemán los cosechados en Madrid ante Roberto Bautista y ahora Davidovich para, una vez más, situarse en los octavos de final,