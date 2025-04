Tenis: Sabalenka remonta un set a Mertens y se mete en octavos en Madrid

Sabalenka, dos veces ganadora en Madrid (2021 y 2023), venía de imponerse a Mertens en los cuartos de final del WTA 500 de Stuttgart.

La tenista de Minsk, que logró en marzo el WTA 1000 de Miami, se enfrentará en la siguiente fase a la ganadora del partido entre la suiza Rebeka Masarova (N.153) y la estadounidense Peyton Stearns (N.44).

Sabalenka se vio sorprendida en elprimer set, donde tras colocarse 2-0 arriba vio como su rival remontaba y se llevaba el parcial por 3-6.

Con el partido en contra, la triple ganadora de Grand Slams reaccionó con autoridad, dejando a su rival hacer solo tres juegos en lo que quedaba de partido. “Es uno de esos días que no me he sentido bien, estuve nerviosa en el primer set, que se me puso complicado, pero sabía que iba a tener oportunidades”, señaló Sabalenka al término del partido.

“La clave de la victoria está en no pensar mucho en el pasado (partidos anteriores)”, agregó la bielorrusa, que descartó predecir quién va a llegar a la final: “Honestamente esto es deporte, no se puede prever, no pienso mucho más allá, paso a paso”.

Con 10 derrotas en 12 duelos, Mertens (29 años) es la rival a la que más veces ha derrotado la N.1 en el circuito femenino desde el comienzo de su carrera.