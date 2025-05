Inspirada en Nadal, Badosa bate a Osaka en la primera ronda de Roland Garros

“Tengo que decir que cuando he perdido el primer set lo primero que he hecho ha sido mirar la placa de Rafa para inspirarme. Me he dicho ‘vamos, Paula, tienes que luchar como él lo hacía’. Así que gracias, Rafa, te echamos de menos”, señaló tras su triunfo.

Lea más: Roland Garros, la gloria en tierra batida

Badosa, semifinalista en Australia esta temporada, hacía referencia al espectacular homenaje que recibió su compatriota Nadal el domingo en Roland Garros, inaugurando en la tierra de la Chatrier una placa con su huella y el 14, los títulos que levantó en el torneo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras un primer set disputado, Osaka, ex número uno mundial, pasó completamente desapercibida en el segundo, donde solo confirmó un juego de servicio. El set decisivo fue más reñido antes del quiebre de la española para situarse 4-3 y encaminarse hacia la victoria.

Cuádruple ganadora de Grand Slam (US Open 2018 y 2020, Abierto de Australia 2019 y 2021), Osaka hizo una pausa de 15 meses para dar a luz a su hija Shai en julio de 2023.

A sus 27 años, intenta recuperar su mejor nivel, pero no ha superado la tercera ronda de un torneo de Grand Slam desde su regreso a las canchas en enero de 2024.