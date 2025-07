Andreeva irrumpe en los cuartos de Wimbledon

Andreeva nunca había pasado de octavos de final de aquí y el año pasado cayó en su debut.

Sin embargo, la ganadora de dos WTA 1.000 este año se impuso con mucha solvencia a una Navarro carente de colmillo y que solo consiguió ocho golpes ganadores para a sus 18 años estrenarse en los cuartos de final de un Grand Slam fuera de Roland Garros, su torneo fetiche hasta el momento.

“Esto es una locura, estaba muy nerviosa por jugar en la pista central”, dijo Andreeva, que añadió que trató de no mirar al palco real porque ahí estaba Roger Federer.

“Significa mucho para mí que hayas venido a verme”, agregó la jugadora, que protagonizó una de las anécdotas del torneo porque no se dio cuenta que había ganado el encuentro en el último punto.Navarro fue hacia la red para felicitarle y ella se quedó en el fondo de pista esperando el saque de la estadounidense.

“No paraba de repetirme a mí misma que tenía punto de ‘break’ y eso me ayudaba a mantenerme concentrada. Hasta se me olvidó el marcador a veces”.

Sobre su servicio, la rusa afirmó estar contenta con los consejos que le dio Conchita y que fueron efectivos.

“Estoy muy contenta del nivel que he dado. Estaba más nerviosa de lo habitual y por eso hice algunos errores que normalmente no cometo. Luego hablaré con Conchita y ella me dirá que piensa, seguramente que pueda mejorar”, apuntó con una sonrisa.

Su siguiente rival será Belinda Bencic, que por primera vez está entre las ocho mejores de un Grand Slam tras vencer a Ekaterina Alexandrova. EFE