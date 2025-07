Balonmano: Monarcas de las finales de la División de Honor

Esta fase final del certamen de balonmano tuvo como escenario el polideportivo de la Cooperativa de Capiatá.

En la categoría Sub 14 se coronaron las chicas de Olimpia de Itá, que le ganaron la final a Caacupé Handball, en la infantil. Las niñas de Virgen de Fátima fueron las flamantes campeonas en la categoría Sub 12, imponiéndose al cuadro de alevines de Afemec.

En la Sub 10 se consagró el team de San Lorenzo que se impuso en la final a Mariano Handball, entre benjamines. Olimpia de Itá demostró su magnífico semillero con la consagración de las niñas de la Sub 8 a sus pares de Afemec, en la denominada categoría Pre Benjamín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la noche del sábado proseguían los juegos en las categorías U16 Cadetes entre Capiatá vs. Menonita, Junior Mariano vs. Menonita y Primera La Victoria vs. San Lorenzo, así como en Masculino U16 entre Capiatá vs. Triunfo, Junior Triunfo vs. Ñandutí, U14 Triunfo vs. Villa Elisa y Primera Villa Elisa vs. Triunfo.