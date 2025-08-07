Fútbol de salón: A cuartos de final

Luego de la disputa de los partidos del Grupo B, este martes, quedaron confirmados tres de los clasificados de esta serie del salonismo.

Igualaron en la cima, luego de las dos ruedas de la fase grupal, 29 de Setiembre, Artemios FC y Atlético La Merced, con 14 puntos.

Queda un cupo y Nuestra Señora de la Asunción Club necesita 1 punto para avanzar. Los camioneros están con 13 puntos y Simón Bolivar tiene 11.

Quedaron fuera del torneo Villeta FC (9) y Deportivo Primor (3).

En el Grupo A también queda definir un cupo, entre Fomento y San Antonio, que precisamente se miden este viernes. Los de Barrio Obrero clasifican con el empate (8 puntos), mientras los “santos” deben ganar (6).

Los ya clasificados son el invicto Deportivo Atenas (18), Sportivo José Meza y 12 de Junio (10). Quedó fuera del torneo el chaqueño Atlético Occidental (2).

* Última fecha. Este viernesjuegan por el Grupo A: Fomento vs. San Antonio, Atenas vs. At. Occidental y el sábado Sportivo José Meza vs. 12 de Junio. Por el Grupo B, el viernes jugarán: Artemios vs. Villeta, 29 de Setiembre vs. Bolívar y Primor vs. NSA Club.

A las 21:00 arrancan los juegos del viernes, y a las 14:15 el del sábado.