Amanara y Dos Lunas jugarán el sábado la final de la Copa de Oro del Torneo de Sotogrande

Este encuentro pondrá el broche a un torneo que reúne a varios de los mejores jugadores del mundo, entre los que destacan los argentinos Adolfo Cambiasso y Bartolomé Castagnola, con 10 goles de hándicap cada uno.

La escuadra Amanara, que ganó hace dos semanas la Copa de Plata, se impuso en la primera semifinal al equipo Calatagan por 12-9, con una formación en los ganadores compuesta por Ramón Pepa, Beltrán Laulhé, Lorenzo Chavanne y Castagnola, informó la organización.

Amanara tuvo un comienzo arrollador, con 4-0 a favor, y llegó al cuarto periodo ('chukker') con ventaja de 9 a 5, pero en el quinto el equipo Calatagan reaccionó y empató a nueve.

Los capitaneados por Castagnola no dieron opción después, para marcar tres goles más, con Beltrán Laulhé como figura del partido.

En la segunda semifinal, Dos Lunas se deshizo de La Dolfina por un marcador apretado de 12-11 en un partido presidido por la igualdad hasta el sexto y definitivo chukker, que se definió a falta de un minuto con un gol de Dante Castagnola.

Martín Iturraspe fue el mejor jugador del partido en una formación de Dos Lunas compuesta, además, por Antonio Heguy, Isidro Strada y el mencionado Dante Castagnola.