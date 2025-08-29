Bidasoa-Irun busca una buena renta ante el ABC Braga para soñar con la Liga Europea

El conjunto vasco ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada, con cuatro victorias y una derrota por la mínima ante el potente Limoges francés que entrena Alberto Entrerríos y ahora toca trasladar ese buen juego a un partido muy importante porque el ganador de la eliminatoria tendrá aseguradas seis jornadas europeas en la segunda competición continental tras la Liga de Campeones.

Será el quinto emparejamiento europeo entre Bidasoa y ABC Braga a lo largo de la historia y en todos ellos han sido los guipuzcoanos los que se han alzado victoriosos.

El pasado año los irundarras alcanzaron los cuartos de final tras clasificarse de forma directa a la fase de grupos merced a su segunda plaza en la Liga Asobal, pero esta temporada, tras alcanzar el cuarto puesto, han precisado de una invitación de la EHF, organizadora de la competición, lo que también pone en valor el sólido proyecto de futuro del conjunto vasco.

El técnico Álex Mozas ha conseguido esquivar las temidas lesiones de los partidos de verano y cuenta con una larga plantilla a su disposición para afrontar con ilusión y muchos recursos los dos partidos ante uno de los mejores equipos lusos tras el trío imbatible que conforman el Sporting de Portugal, Benfica y Oporto.

Los nuevos extremos Xabi Tuá y Xabi González han hecho progresar el juego bidasotarra a una versión más ofensiva con dominio del contraataque.

El internacional Iñaki Peciña consolida un rocoso centro defensivo mientras que el central Nacho Valles complementa a Gorka Nieto, nombrado mejor jugador en su puesto de la liga la pasada temporada. El joven polaco Piotr Mielczarski y el todoterreno Mario Nevado completan las novedades.