DaRon Bland se compromete con Cowboys por 4 años más y 92 millones de dólares

"Me alegro muchísimo por DaRon. Es una pieza fundamental para nosotros, causó un impacto desde su temporada de novato; se lo merece. Es uno de esos jóvenes a los que quieres como compañero y competidor. No es alguien que hable mucho, pero que lo da todo en el campo", afirmó Brian Schottenheimer, entrenador de los Cowboys.

Bland, de 26 años, ganará 23 millones de dólares anuales. Será el sexto mejor remunerado en su posición.

El jugador nacido en Modesto (California) se distingue por su velocidad y anticipación a los receptores, cualidades por las que se le considera uno de los más destacados esquineros de la liga.

El año pasado se perdió los primeros 10 partidos debido a una fractura en el pie, por lo que tuvo discretos registros de 41 tackleadas, cinco pases defendidos, un balón suelto forzado y uno recuperado.

A pesar de ello, Cowboys confía en que en esta campaña Bland volverá a lucir como lo hizo en 2023, cuando explotó con 5 intercepciones que devolvió para anotación, un récord en la historia de la liga.

Aquella temporada terminó con 9 intercepciones, 15 pases defendidos, 69 tackleadas, además de sus 5 regresos para 'touchdown' que le valieron ser seleccionado al Por Bowl y una designación All-Pro.

El exestrella de los Fresno State Bulldogs, del fútbol americano colegial, llegó a la NFL reclutado por el equipo de la estrella solitaria en la quinta ronda del Draft 2022.

En tres temporadas con los Cowboys acumula 164 tackleadas, 14 intercepciones, 27 pases defendidos y 5 devoluciones de anotación.

Bland forma con Trevon Diggs, en Dallas, una de las mejores parejas de esquineros de la liga de cara al inicio de la temporada que los Cowboys inaugurarán con su visita a los campeones Philadelphia Eagles el próximo 4 de septiembre.