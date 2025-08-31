El colombiano Óscar Cortés llega a Gijón para firmar con el Sporting de Gijón

Si todo va según lo previsto en el chequeo médico, Cortés, de 21 años, llegará en calidad de cedido procedente del Glasgow Rangers escocés para esta temporada y sin opción de compra para los rojiblancos.

La operación avanzó en las últimas horas al no fructificar la llegada del también colombiano Daniel Luna, con el que comparte agencia de representación, y que finalmente aceptó la propuesta del Huesca a préstamo procedente del Mallorca.

A falta de oficialidad, Cortés se convertiría en el noveno refuerzo del Sporting en el mercado estival, dando por cerrada la parcela de ataque con su llegada y dejando como único objetivo el fichaje de un futbolista para el perfil zurdo de la defensa y así completar la plantilla en el último día de transferencias.

El colombiano, a pesar de su corta edad, ha protagonizado ya traspasos por valor próximo a los 10 millones de euros, firmando este verano por el Rangers a cambio de 5,25 millones procedente del Lens galo, el cual había desembolsado 4,5 millones de euros por su pase en el verano de 2023 procedente del club Millonarios de Bogotá.

Cabe señalar que el Sporting ya tenía cerrado el fichaje de Juan Córdoba para esta misma demarcación el pasado mes de julio, pero el extremo perteneciente al Dinamo Zagreb no superó las pruebas médicas después de haber posado a las puertas de un hotel gijonés como potencial incorporación rojiblanca.