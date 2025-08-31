Kiros y Hassan ganan con récord en el estreno como 'major' del maratón de Sídney

La inclusión de Sídney en el selecto grupo de maratones que forman Nueva York, Boston, Chicago, Londres, Tokio y Berlín propició un aumento de atletas de élite en su listado de salida, en el que se superaron los 35.000 corredores.

El recorrido, que cambió para esta edición, partió en North Sydney, atravesó el Puente del Puerto y finalizó frente a la emblemática Ópera.

El ganador fue Hailemaryam Kiros Kebedew, que en el kilómetro 40 lanzó un ataque con un cambio de ritmo que no pudieron seguir el resto de sus competidores. Paró el crono en 2h06:16, diez segundos menos que su compatriota Addisu Gobena Aga (2h06:16). Tercero fue el atleta de Lesoto Tebello Ramakongoana (2h06:47).

El tiempo de Kiros supuso un nuevo récord de la prueba, mejorando las 2h06:18 que hizo en 2024 el keniano Brimin Misoi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la carrera también participó Eliud Kipchoge, que antes de la prueba acaparó todos los focos mediáticos. El keniano, de 40 años y ganador del oro olímpico en Río de Janeiro (2016) y Tokio (2021), finalizó noveno con 2h08:31, un tiempo muy superior al que registró el pasado 27 de abril en el maratón de Londres (2h05:25), en el que fue sexto.

En la categoría femenina el triunfo fue para la favorita, Sifan Hassan, medallista de oro olímpica en París 2024. La neerlandesa, que se marchó en solitario en el kilómetro 35, ganó con autoridad con un tiempo de 2h18:22, por delante de las etíopes Workenesh Edesa Gurmesa (2h22:15) y Kumeshi Sichala (2h22:50).

El crono de Hassan, que ha renunciado a los Mundiales de Tokio por competir en Sídney, la permitió mejorar los 2h21:41 de la etíope Workenesh Edesa en el antiguo recorrido en 2024.