Saquon Barkley, elegido por sus compañeros como el número uno en la 'NFL Top 100'

Este es el decimoquinto año consecutivo en que los casi 1.700 jugadores de la NFL votan para determinar a los 100 mejores de la temporada.

Barkley fue pieza fundamental en el camino al triunfo de los Eagles en el Super Bowl LIX de febrero pasado.

El corredor tuvo una temporada de 2.005 yardas, se convirtió en el noveno jugador que supera las 2.000 yardas por tierra. También consiguió 13 anotaciones. En playoffs sumó 499 yardas y cinco touchdowns.

Con sus registros en campaña regular y playoffs impuso la marca de 2.504 yardas terrestres en un año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La lista de los 10 mejores jugadores del 'NFL Top 100' la completaron Lamar Jakson, quarterback de los Baltimore Ravens, elegido como el segundo mejor de la campaña pasada.

Josh Allen, pasador de los Buffalo Bills, designado Jugador Más Valioso de la temporada 2024, recibió votos suficientes para colocarse en el tercer escalón de este listado.

El ganador de la triple corona en 2024, por más recepciones de anotación, yardas por pase y recepciones totales, Ja'Marr Chase, receptor de Cincinnati Bengals, se ubicó como el cuarto mejor.

Patrick Mahomes, quarterback campeón en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII con Kansas City Chiefs, la dinastía más dominante de la presente década, ocupó el lugar número cinco en el listado.

La posición seis fue para el mariscal de campo de Bengals, Joe Burrow, líder en 2024 en yardas por pase (4.918) y anotación (43).

El veterano de 31 años Derrick Henry, corredor de los Ravens, fue el séptimo mejor gracias a sus números de 1.921 yardas por tierra y 16 anotaciones.

Myles Garret, ala defenisva de los Cleveland Browns, se situó en el octavo escalón en las votaciones de sus compañeros. Garret es una pesadilla para los quarterebacks rivales; suma siete temporadas consecutivas por encima de las 10 capturas de pasador.

En el número nueve apareció Justin Jefferson, estelar de los Minnesota Vikings de apenas 26 años, que en junio pasado se convirtió en el receptor mejor pagado de la liga con un salario anual de 35 millones de dólares.

Cerró este selecto grupo de los 10 mejores Patrick Surtain II, esquinero de Denver Broncos, quien ha sido tres veces Pro Bowl y dos All-Pro en sus cuatro años de carrera en la NFL.

El colombiano Christian González, esquinero de New England Patriots se ubicó en el lugar 84 entre los elementos más destacados; fue el único elemento de raíces latinas dentro del 'NFL Top 100'.