McDermott asegura que nadie en la NFL jugará cuatro Super Bowls al hilo como los Bills

"Estoy aquí para cambiar esa narrativa. Me molesta porque, sinceramente la gente no conoce este equipo. No saben lo difícil que es llegar a cuatro Super Bowls seguidos. Eso es algo que nunca volverá a pasar. Esa es una de las cosas que me impulsan", aseveró el 'coach' en conferencia de prensa.

Los Buffalo Bills son el único equipo en la NFL que ha llegado a cuatro Super Bowls en fila, lo hizo en las ediciones XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, para su desgracia, también son la única franquicia en la historia que salió derrotado en esas cuatro disputas por el trofeo Vince Lombardi, lo que les acarreó un áurea de equipo perdedor.

Luego de aquella seguidilla de derrotas en el duelo por el título de la NFL, los Bills no han vuelto a un Super Bowl, algo que bajo la dirección de McDermott han estado a punto de cambiar para al fin levantar el primer trofeo Lombardi en la historia de la franquicia.

"Le debemos a esta afición un cambio general en la narrativa sobre Buffalo. Honestamente eso es lo más importante para mí. Lo escucho en la televisión, en los medios y eso me molesta. Ganar es lo único, para que esta gente pueda finalmente sentir que lo hicimos", subrayó.

Desde que el entrenador nacido en Omaha, Nebraska, llegó a los Bills en el 2017, la franquicia ha jugado dos finales de Conferencia Americana, aunque en ambas fue derrotado por los Kansas City Chiefs; en la primera, de la temporada 2020, cayeron 38-24, y en la segunda, el año pasado, perdieron 32-29.

La afirmación de McDermott sobre que nunca ningún equipo podrá jugar cuatro Super Bowls de manera consecutiva será puesta a prueba en la temporada 2025 que arranca el próximo jueves, ya que los Chiefs han sido protagonistas en los recientes tres Super Bowls.

En la edición LVII vencieron 38-35 a los Philadelphia Eagles, en la LVIII superaron 25-22 a San Francisco 49ers y en la LIX, de febrero pasado, cayeron ante los Eagles por 40-22, por lo que esta campaña buscarán igualar el récord de los Bills de cuatro Super Bowls en fila, aunque con mejores resultados.

"Por eso, para mí, esta comunidad es tan importante, nuestros aficionados son la prioridad; por ellos, por Buffalo y por todo el equipo, sí, quiero ganar un Super Bowl", concluyó el entrenadorLos Bills debutarán en la temporada el próximo domingo cuando reciban a los Baltimore Ravens.