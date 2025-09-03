Movimiento Gernika-Palestina: Se puede decir que Palestina ha ganado esta etapa

Gernika-Palestina hace estas afirmaciones en una nota tras la decisión de la dirección de la Vuelta de tomar los tiempos a tres kilómetros de la meta y no proclamar un ganador de la etapa ante posibles incidentes en la línea de llegada, tras las protestas contra la presencia del Israel-Premier Tech en la carrera y contra la situación que vive la población de Gaza.

"Los ciclistas con las reuniones previas a la etapa, los aficionados con sus símbolos por doquier, los representantes institucionales con sus declaraciones... son conscientes de que el equipo Israel no es bienvenido y lo ocurrido en la etapa de hoy demuestra claramente que el 'sportwashing' no es el camino", destaca el colectivo en un comunicado.

Insiste en que "el objetivo era y sigue siendo único: excluir a Israel Premier Tech de la Vuelta y excluir de todas las competiciones deportivas a todos los equipos israelíes, embajadores del apartheid y el genocidio".

Gernika-Palestina llama a la sociedad vasca a participar en las concentraciones y caceroladas que llevará a cabo este viernes ante los ayuntamientos, de las que dará más detalles en una rueda este jueves en San Sebastián, en la que también hará balance de las movilizaciones del miércoles y de este jueves.

