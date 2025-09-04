Convocan varias protestas propalestinas al paso de la Vuelta a España por Galicia

"Israel fuera de la Vuelta. No al apartheid. No al genocidio. Denuncia, boicot, movilización!", dice el cartel con el que la asociación Galiza por Palestina llama a repetir en esta comunidad las protestas que se han ido sucediendo en las diferentes etapas de esta Vuelta.

La organización considera que la participación del Israel-Premier Tech en la ronda española "es un intento más de lavar con la bandera del deporte la realidad del apartheid y el genocidio contra Palestina", por lo que llama a expresar el rechazo en las tres etapas que se celebrarán por carreteras gallegas.

Las plataformas convocantes animan a los participantes a acudir con banderas palestinas a los puntos señalados y a grabar las acciones para luego difundirlas bajo la etiqueta #BoicoteIsrael.

Este domingo, 7 de septiembre, la Vuelta saldrá de la localidad asturiana de Vegadeo, en la frontera con Galicia, para luego recorrer la provincia de Lugo de norte a sur hasta la llegada a meta en Monforte de Lemos.

El lunes será el día de descanso fijado por la organización, antes de partir nuevamente el martes 9 desde el ayuntamiento costero de Poio hasta el Castro de Herville, en Mos, en una etapa que transcurrirá íntegramente por la provincia de Pontevedra.

El tríptico ciclista gallego concluirá el miércoles 10 con una jornada que tendrá salida en O Barco de Valdeorras (Ourense) y abandonará Galicia para terminar en el Alto del Morredero, en Ponferrada (Castilla y León).

En el día de ayer, estas concentraciones obligaron a acortar y suspender por motivos de seguridad el final de etapa previsto en Bilbao.

La organización decidió situar a tres kilómetros de la meta el punto de medición y señaló a cambio que iba a haber puntos de la montaña y los conseguidos en el esprint intermedio, pero no de la clasificación general "por motivos de seguridad".

El pasado 28 de agosto, día de una contrarreloj por equipos de Figueres, un grupo propalestino ya había irrumpido en la calzada y obligado al conjunto israelí a detenerse unos segundos.

También este mismo martes, al paso por la localidad navarra de Lumbier, varias personas trataron de parar el pelotón, aunque finalmente no lo lograron.

A lo largo de la mayoría de etapas de la competición se han visto innumerables banderas palestinas y pintadas en la carretera.