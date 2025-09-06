Burgos y Las Palmas se citan después de sus primeros reveses en la pasada jornada

Ambos equipos suman cuatro puntos, con una victoria, un empate y una derrota, encajada en su visita a Andorra, en el caso de los burgaleses, y en casa ante el Málaga por parte de los canarios.

El técnico local, Luis Miguel Ramis, afronta el encuentro (16.45 horas) con varias incógnitas. Íñigo Córdoba, que arrastra problemas físicos y no entrará en la convocatoria, mientras que Anderson Arroyo, que no se ha entrenado en los últimos días, está muy cerca de abandonar el club.

Ramis reconoce que su salida es positiva desde el punto de vista financiero, pero también lamenta la pérdida deportiva que supone, por lo que tocará reestructurar la plantilla en esa demarcación.

El técnico del Burgos es consciente del nivel del adversario y no oculta su respeto hacia los canarios.

"Las Palmas viene de Primera y es un gran equipo. Tiene un juego muy completo, combina bien, es vertical y aprovecha los espacios", ha señalado en la previa, subrayando que para tener opciones su equipo debe mostrar un alto nivel de concentración, defender con calidad.

El cuadro isleño se presenta en El Plantío con bajas obligadas en el centro del campo y la posible titularidad de José Antonio Caro, exportero del Burgos.

Su propósito es recuperar la efectiva versión que mostró en la visita al Córdoba (1-3), aunque para ello tendrá que reestructurar su once inicial por las ausencias del panameño Edward Cedeño y del italiano Lorenzo Amatucci, convocados con sus respectivas selecciones.

Enzo Loiodice parece tener una plaza segura, con la posibilidad de que Luis García modifique incluso el sistema, como ha sugerido el propio entrenador asturiano, con el francés como único mediocentro y una línea de cuatro jugadores por delante, en la que reaparecería el catalán Iván Gil, recuperado de una lesión de tobillo.

La relación de bajas se completa con el lateral derecho Valentín Pezzolesi, citado por España sub19, además de Kirian Rodríguez, Sandro Ramírez y Viti Rozada, en proceso de recuperación.

La novedad podría surgir en la portería tras las dudas que ha dejado el croata Dinko Horkas en las primeras jornadas, lo que propiciaría el estreno de Caro precisamente en Burgos, donde fue protagonista en noviembre de 2022 de un récord de imbatibilidad en el fútbol profesional español.

Burgos: Cantero, Lizancos, Córdoba, Grego Sierra, Florian, David González, Atienza, Morante, Curro, Fer Niño y Mario González.

UD Las Palmas: Caro; Marvin Park, Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice; Manu Fuster, Iván Gil, Recoba, Ale García; y Lukovic.

Estadio: Municipal de El Plantío.