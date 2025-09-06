La española Natalia Muñoz y el argentino Mauro Iglesias reinan en Barcelona

La joven atleta olímpica de 16 años se proclamó vencedora tras una final muy disputada, con un claro sabor español, en la que el podio lo completaron Valentina Krauel, campeona el año pasado, e Ivet Terol, que con tan solo 13 años logró la medalla de bronce en su primera participación.

Muñoz destacó, en declaraciones a la organización, que gracias a su mentalidad logró "superarse y alcanzar el podio de la mejor manera" y añadió que, "si todo encaja", espera poder competir de nuevo en Barcelona "el año que viene".

En la categoría masculina, el argentino Mauro Iglesias, de 25 años, se impuso en una final reñida entre los ocho participantes con una puntuación de 172,34, por delante del francés Max Berlin y del eslovaco Richard Tury, quien repite la medalla de bronce que consiguió en 2021 y 2022.

"El nivel va aumentando cada año con los más jóvenes; siempre son los que tienen más ganas y más energía, pero eso me ayuda a seguir progresando y a aprender cosas nuevas. Barcelona es un lugar ideal para patinar", destacó el skater de Lanús (Buenos Aires).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la disciplina de BMX masculina, el nicaragüense Eduardo Rodríguez sorprendió y se llevó el oro tras una actuación impecable, superando al francés Anthony Perrin, que quedó segundo, y al alemán Fernando Laczko, que cerró el podio.

Además, este sábado la capital catalana también acogió el Campeonato de España de BMX por segundo año consecutivo. El gallego Saúl Vilar se consagró campeón por delante de Pol Díaz, que mejoró el bronce del año pasado, y Jaime Francisco que, tras ser segundo en 2024, acabó esta vez en el podio en tercera posición.

En la categoría femenina, el oro fue para la guipuzcoana Teresa Fernández-Miranda, que revalidó el título de campeona de España, por delante de Laura Carrera y Maialen Seisdedos, que repitieron el podio del año pasado.

Este domingo será el turno de las finales de scooter, UCI BMX y trampolín libre, así como de una competición de scooters que rendirá homenaje a Fernando Pérez-Mañanet, impulsor de esta disciplina en España.