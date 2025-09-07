Atletismo: Tokio se prepara a lo grande para el Mundial

Esta celebración mundial del deporte unirá a más de 2.000 atletas de unos 200 países y territorios en busca de la gloria mundial.

Durante nueve días inolvidables, Tokio se convertirá en el epicentro del atletismo mundial, donde se escribirá la historia, se batirán récords y nacerán leyendas.

Estamos encantados de compartir todos los detalles de la Ceremonia de Apertura, que promete preparar el escenario para esta extraordinaria muestra de logros humanos.

La inauguración oficial del evento será declarada por Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero Akishino, ¡marcando el momento en el que las miradas del mundo se dirigen a Tokio!

Los paraguayos entrarán recién en acción del 18 al 23 de este mes con sus respectivas pruebas, donde llegan como los mejores del país.