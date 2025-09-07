Esgrima: Janine Hanspach, bronce en Colombia

La paraguaya, de 19 años, logró concretar otra medalla de bronce en el marco del Campeonato Sudamericano de Esgrima Mayores y Sub 23 que tuvo lugar en Medellín, Colombia.

Lea más: Sabalenka amplía su reinado en Nueva York

Hanspach se hizo del bronce en la categoría sub 23 en la modalidad Espada Femenina.

Janine es una gran apuesta para la esgrima nacional y acompaña a lo logrado por nuestra mejor representante, Montserrat Viveros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy