Esgrima: Janine Hanspach, bronce en Colombia

Tras la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asu2025, la esgrimista nacional Janine Hanspach Alcaraz volvió a subir al podio internacional con medalla de bronce en Medellín, Colombia.

Por ABC Color
07 de septiembre de 2025 - 22:49
Janine Hanspach (dercha) subió al podio en Colombia.
Janine Hanspach (dercha) subió al podio en Colombia.DAVID ROLON

La paraguaya, de 19 años, logró concretar otra medalla de bronce en el marco del Campeonato Sudamericano de Esgrima Mayores y Sub 23 que tuvo lugar en Medellín, Colombia.

Hanspach se hizo del bronce en la categoría sub 23 en la modalidad Espada Femenina.

Janine es una gran apuesta para la esgrima nacional y acompaña a lo logrado por nuestra mejor representante, Montserrat Viveros.

