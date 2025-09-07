Rodgers guía a los Steelers a un triunfo sobre los Jets y los Colts apalean a los Dolphins

Rodgers, veterano de 41 años, quien debutó con los Steelers ante su exequipo, brilló con 244 yardas y cuatro envíos a los diagonales.

El pateador Chris Boswell decidió este cerrado juego con un gol de campo de 60 yardas en la última ofensiva del equipo visitante.

Con los Jets, Justin Fields, ex de Pittsburgh, sumó 218 yardas y tres touchdowns, dos por acarreo y uno por pase.

En Indianapolis, Daniel Jones tuvo una brillante actuación en la paliza que los Colts propinaron por 33-8 a los Miami Dolphins.

Jones, quien pasó para 272 yardas logró tres anotaciones, una por aire y dos por tierra.

Con los Dolphins, Tua Tagovailoa fue acosado todo el juego por la defensiva de Indianapolis. Acabó con dos intercepciones y tres capturas, pobres números por los que fue sustituido en el último periodo por Zach Wilson.

En otros resultados, Las Vegas Raiders derrotaron 13-20 a los New England Patriots.

Con los Patriots, el pateador venezolano Andrés Borregales tuvo un debut regular. El novato de 22 años conectó un punto extra y dos de los tres goles de campo que intentó.

En su partido, los Washington Commanders, liderados por Jayden Daniels, superaron 21-6 a los New York Giants, con los que debutó Russell Wilson, quien fue capturado en dos ocasiones.

También este domingo los Cincinnati Bengals le ganaron 16-17 a los Cleveland Browns, los Arizona Cardinals triunfaron 13-20 sobre los New Orleans Saints y los Tampa Bay Buccaneers derrotaron 20-23 a los Atlanta Falcons.

Más tarde los Seattle Seahawks recibirán a los San Francisco 49ers, Detroit Lions visitará a Green Bay Packers, Denver Broncos jugará ante Titans, Los Angeles Rams chocarán con Houston Texans y Buffalo Bills se medirá a Baltimore Ravens.

La semana 1 concluirá este lunes con el duelo entre Chicago Bears y Minnesota Vikings.

Resultados de la semana 1 de la temporada de la NFL:

Domingo 7.09: Falcons 20-23 Buccaneers, Browns 16-17 Bengals, Colts 33-8 Dolphins, Patriots 13-20 Raiders, Saints 13-20 Cardinals, Jets 32-34 Steelers, Commanders 21-6 Giants, Jaguars-Panthers, Broncos-Titans, Seahawks-49ers, Packers-Lions, Rams-Texans y Bills-Ravens.