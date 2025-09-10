Egan Bernal: "El triunfo ante Landa es una bonita historia que contaré a mis nietos"

"La victoria fue especial, sin duda, cada victoria después de lo que me pasó en 2022 significa el triple. Estoy muy contento por mí y por los que me apoyaron después de aquel accidente, ya que ellos lo disfrutan más que yo", señaló el ganador de Tour 2019 y del Giro de Italia 2021.

Fue un triunfo en un final atípico, pues la etapa tuvo que ser neutralizada a 8 km de meta debido a las ya habituales protestas propalestinas que están marcando la Vuelta. El desenlace fue un esprint en el que Bernal se impuso al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado.

"Fue extraño. Cuando nos comunicaron a Landa ya mi que se recortaba la etapa nos miramos y nos preguntamos qué hacíamos. Decidimos disputar el esprint. Al final fue incluso divertido, una historia bonita para contar a mis nietos", concluyó.