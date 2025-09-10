Sonia Bermúdez asegura que cuenta con todas las jugadoras: "Comenzamos de cero"

“Me siento cómoda en la exigencia. Sé el puesto que he escogido”, afirmó Bermúdez en el acto de su presentación, celebrado en la Ciudad del Fútbol de la localidad de Las Rozas en presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

La exfutbolista de equipos como el Barcelona y el Atlético de Madrid no quiso concretar si tratará de recuperar a la futbolista del Barcelona Mapi León, que renunció a jugar en la selección, o a volver a convocar a Jenni Hermoso, quien no contó para la anterior seleccionadora, Montse Tomé.

No obstante, la nueva responsable del combinado nacional ensalzó a la futbolista de los Tigres de México, con quien coincidió en su etapa de jugadora.

“No voy a descubrir quien es Jenni. Es una leyenda, la máxima goleadora de la selección, que ahora está en México. Pero tendréis que esperar a la lista. No voy a descubrir quien es Jenni. Es una leyenda, la máxima goleadora de la selección. Pero tendréis que esperar a la lista”, respondió la seleccionadora a las preguntas de los periodistas.

Bermúdez, de 40 años, subrayó que cuenta con todas las futbolistas: “Comenzamos de cero. Queremos centrarnos en el proyecto y vamos a tratar de traer a las mejores”.

Desveló que ya ha hablado con varias futbolistas y que no lo ha hecho recientemente con Tomé, de quien dijo que “ha hecho una labor espectacular” en su etapa en la selección. “Le deseo lo mejor en su nueva etapa y seguro que tendrá éxito”, añadió Bermúdez.

Louzán, por su parte, también tuvo palabras hacia Tomé: “Es de justicia tener un recuerdo para la anterior seleccionadora y su equipo. Ha hecho un magnífico trabajo y ahora comenzamos una nueva etapa”.