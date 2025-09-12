Crawford quiere convertirse en leyenda

"Esto quedará grabado en los libros de historia y el debate sobre quién es el mejor terminará. Me siento genial y estoy listo para sorprender al mundo y convertirme en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones diferentes. Una leyenda", expresó.

Una victoria de Crawford este sábado lo convertiría en el primer boxeador que unifica los cuatro cinturones en tres divisiones. Antes fue campeón absoluto de los pesos superligero y welter.

Álvarez expondrá sus títulos ante Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El mexicano, de 35 años, llega al combate con un balance de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estadounidense, de 37 años, ascendió dos divisiones para desafiar a 'Álvarez. Se encuentra invicto con 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida.

'Canelo' Álvarez se mostró respetuoso a la trayectoria de su rival y hasta admitió que le será complicado noquearlo.

"Es una de las peleas más importantes de mi carrera. Es muy difícil hablar de noquear, me preparé para todo. Sé que tengo a uno de los mejores peleadores enfrente, voy a darlo todo y si el nocaut sale, bien. Si no, voy a demostrar por qué soy el mejor", expresó el mexicano.

Terence Crawford dijo que el objetivo de dejar grabado su nombre en la historia del boxeo fue fundamental para aceptar subir dos divisiones para desafiar a Saúl Álvarez.

"Sabemos que 'Canelo' es un rival difícil, lo conocemos a fondo. Sabemos quién es y esa es la razón por la que aceptamos esta pelea, porque así se forman las Leyendas, de arriesgarse como lo estamos haciendo ahora", concluyó.

Álvarez dejó hoy en suspense si esta batalla será la última entre las grandes carteleras.

"A los que dudan les digo, ahí están los números. No sé lo que me deparé el destino, no sé si ésta será la última pelea grande que tendré, pero lo que sí sé es que la voy a disfrutar como nunca en la vida", terminó el 'Canelo'.