Estudiantes ficha de forma temporal al colombiano Atencia debido a las numerosas bajas

Atencia, de 28 años, ya militó en el conjunto madrileño durante la temporada 2022-23 en la LEB Oro y también en otro clubes de la segunda categoría del baloncesto masculino, como el Alimerka Oviedo, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Real Valladolid Baloncesto, Real Betis Baloncesto y Grupo Alega Cantabria, informa Movistar Estudiantes en un comunicado.
El objetivo del técnico estudiantil, Toni Ten, con la incorporación temporal de Atencia es "dar solidez al trabajo del equipo en la pretemporada" y "reforzar los entrenamientos".