Estudiantes ficha de forma temporal al colombiano Atencia debido a las numerosas bajas

Madrid, 15 sep (EFE).- El Movistar Estudiantes ha fichado al base colombiano Hansel Atencia durante el próximo mes con el fin de paliar las numerosas bajas que sufre la primera plantilla del equipo estudiantil ante el inicio de la nueva temporada de la Primera FEB, que comienza el próximo día 26.

15 de septiembre de 2025 - 07:20
Atencia, de 28 años, ya militó en el conjunto madrileño durante la temporada 2022-23 en la LEB Oro y también en otro clubes de la segunda categoría del baloncesto masculino, como el Alimerka Oviedo, Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Real Valladolid Baloncesto, Real Betis Baloncesto y Grupo Alega Cantabria, informa Movistar Estudiantes en un comunicado.

El objetivo del técnico estudiantil, Toni Ten, con la incorporación temporal de Atencia es "dar solidez al trabajo del equipo en la pretemporada" y "reforzar los entrenamientos".

