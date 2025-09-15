Estudiantes ficha de forma temporal al colombiano Atencia debido a las numerosas bajas

Madrid, 15 sep (EFE).- El Movistar Estudiantes ha fichado al base colombiano Hansel Atencia durante el próximo mes con el fin de paliar las numerosas bajas que sufre la primera plantilla del equipo estudiantil ante el inicio de la nueva temporada de la Primera FEB, que comienza el próximo día 26.