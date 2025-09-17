Alemania prevé una eliminatoria "reñida" ante Argentina en la Davis: "No son imbatibles"

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El capitán de Alemania en la Copa Davis, Michael Kohlmann, presagió este miércoles que la eliminatoria de cuartos de final ante Argentina será "reñida", pero remarcó las opciones de su equipo al considerar que el argentino "no es imbatible".