Alemania prevé una eliminatoria "reñida" ante Argentina en la Davis: "No son imbatibles"

Kohlmann se refirió al enfrentamiento contra Alemania en declaraciones a los medios después del sorteo de los ocho equipos que tomarán parte en la fase final prevista en la ciudad italiana de Bolonia del 18 al 23 de noviembre.
"Argentina, como gran nación tenística, es, por supuesto, un rival difícil. Con Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry, tienen dos jugadores individuales extraordinariamente buenos (...) Están muy bien posicionados, pero no son imbatibles. Espero un partido reñido", comentó el capitán alemán.
Además de los dos tenistas argentinos sobre los que se asentó la victoria ante Países Bajos en la ronda previa en territorio neerlandés, Kohlmann valoró la contribución de Horacio Zeballos en el doble después de haber ganado dos torneos de Grand Slam este año con el español Marcel Granollers.
El seleccionador germano desveló la amistad "muy estrecha" que tiene con su homólogo argentino, Javier Frana desde que empezó a jugar en Alemania de joven: "Me apoyó mucho como jugador juvenil y desde entonces, hemos estado en contacto constantemente”.
Argentina es el único representante sudamericano de los ochos finalistas que estarán en Bolonia, mientras que Alemania llega como segundo cabeza de serie después de derrotar en la anterior eliminatoria a Japón, en la que los partidos individuales los jugaron Yannick Hanfmann y Jan Lennard Struf.