Bills-Dolphins, Eagles-Rams y Ravens-Lions acaparan atención en semana tres de NFL

La actividad arrancará este jueves cuando los Bills, uno de los candidatos en la Conferencia Americana (AFC) para llegar al Super Bowl, reciban a Miami Dolphins, que atraviesan una crisis que muy temprano en la campaña presagia que completarán su segundo año consecutivo sin clasificar a playoffs.

Los Bills, favoritos para ganar el título de la división Este de la AFC por sexta temporada en fila, en el papel, tienen en su rival del sector a una víctima ideal para mantenerse con marca perfecta en este 2025 y dejar a Miami con récord de tres derrotas.

A pesar de que Josh Allen terminó el juego ante Jets con una hemorragia nasal, estará listo para este duelo con una máscara de protección para comandar a Buffalo.

Con Dolphins, la relación fracturada entre Tua Tagovailoa y Tyreek Hill podría terminar por hacer naufragar a un equipo que ha mostrado ser un desastre en ofensiva y defensiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los 14 partidos programados para el domingo destaca el choque entre Eagles y Rams; ambos llegan a este duelo sin derrota.

Los monarcas, marcados para repetir por la Conferencia Nacional (NFC) en el Super Bowl, han exhibido superioridad con triunfos ante Dallas Cowboys y Kansas City Chiefs; serán la primera gran prueba para medir si Rams puede ser considerado contendiente en la NFC.

También el domingo, los Green Bay Packers, con Jordan Love en los controles, están llamados a vencer a unos Cleveland Browns que se ve muy complicado obtengan su primer triunfo a pesar de jugar en casa.

En Los Angeles, los Chargers intentarán mantener su inicio triunfal ante Denver Broncos, rival directo en el Oeste de la AFC.

Además, llama la atención el duelo por la cima de la división Oeste de la NFC entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals y el choque en el que Kansas City Chiefs buscará su primera victoria del año en su visita a los New York Giants.

El lunes cerrará la semana tres con la contienda entre dos de los equipos más poderosos de cada conferencia; los Baltimore Ravens, liderados por Lamar Jackson, recibirán a los Detroit Lions, de Jared Goff.

Desde que se fundaron los Ravens en 1996, estos equipos se han medido en siete ocasiones. Baltimore domina la serie con seis victorias por una de Lions.

Partidos de la semana tres de la temporada de la NFL:

Domingo 21.09: Browns-Packers, Titans-Colts, Vikings-Bengals, Patriots-Steelers, Eagles-Rams, Buccaneers-Jets, Commanders-Raiders, Panthers-Falcons, Jaguars-Texans, Chargers-Broncos, Seahawks-Saints, Bears-Cowboys, 49ers-Cardinals y Giants-Chiefs.