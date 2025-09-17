Copa Davis: Argentina-Alemania, en cuartos de final

La ciudad de Bolonia acogerá la final a ocho de la Copa Davis de tenis y en la que Italia defiende el título conseguido en 2023 y 2024.
Argentina y República Checa llegaron empatados a puntos (412) en el ranking de la Davis, por lo que antes de proceder con el cuadro principal, se sorteó entre ambos países el puesto de cuarto cabezo de serie, que finalmente recayó en República Checa.
Equilibrado el cuadro principal con los cuatro cabezas de serie, se procedió con el sorteo que deparó un duelo argentino contra el combinado alemán. Ambas selecciones solo podrán medirse a Italia, la gran favorita, en una hipotética final.
En la misma parte del cuadro y como posibles rivales de Argentina en semifinales, asoman España y República Checa.
En la parte alta del cuadro, Italia se medirá a Austria y Francia a Bélgica. La fase final de este torneo se celebrará del 18 al 23 de noviembre. EFE