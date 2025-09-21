Estados Unidos domina el medallero de los Mundiales de Tokio

El equipo estadounidense, impulsado por los oros de cuatro de los equipos de relevos y el doblete individual en los 100 y 200 metros de Melissa Jefferson-Wooden, lideró con solvencia la clasificación por delante de Kenia, segunda con 11 medallas, y Canadá, tercera con 5.

Japón, el país anfitrión, solo celebró dos medallas, ambas en marcha. Una la de Nanako Fuji en los 20 kilómetros femeninos y Hayato Katsuki en los 35.

1º Estados Unidos 26 medallas (16,5,5)

En la clasificación por plazas, en la que se valoran las medallas y los puestos de finalistas, que son los considerados hasta el octavo lugar de los concursos o carreras, el líder también fue Estados Unidos con 308 puntos, seguido de Kenia con 118, Jamaica con 98 y Gran Bretaña y Alemania con 66.

