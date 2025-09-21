Los Rojos tumban a los Mets y los Azulejos aseguran su presencia en la postemporada

Lindor disparó un cuadrangular pero Jacob Young saltó al filo de la pared del jardín central y atrapó un batazo del venezolano Francisco Álvarez, que se hubiese convertido en un jonrón para empatar el juego en la novena entrada y de esta manera los Mets cayeron derrotados ante los Nacionales de Washington.

Con la derrota, los Mets (80-76) permitieron que los Rojos (80-76) les empatarán en el tercer comodín clasificatorio a la postemporada por la Liga Nacional.

El dominicano Nasim Núñez pegó un jonrón de dos carreras y el colombiano Jorge Alfaro anotó una vuelta para comandar el ataque de los Nacionales.

Gavin Lux remolcó una carrera y el cubano Nick Martínez lanzó 2.1 entradas en blanco para que los Rojos vencieran a los Cachorros de Chicago.

Los Rojos sumaron su quinto triunfo seguido e igualaron con los Mets en la lucha por el último boleto disponible a los playoffs por la Liga Nacional.

Kevin Alcántara y Carlos Santana conectaron un imparable cada uno por los Cachorros.

El venezolano Eduardo Rodríguez lanzó seis entradas en blanco y ponchó a cinco bateadores y Corbin Carroll disparó un jonrón y empujó cuatro carreras para que los Diamondbacks de Arizona superaran a los Filis de Filadelfia y se colocaran a un juego de Mets y Rojos en la carrera por la postemporada.

El venezolano Jorge Barrosa pegó un jonrón y anotó dos veces y el dominicano Ketel Marte anotó e impulsó dos carreras por los ganadores.

El también venezolano Ranger Suárez permitió seis carreras en cuatro entradas y cargó con la derrota por los Filis.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el venezolano Andrés Giménez remolcaron dos vueltas y anotaron una carrera cada uno para sellar la clasificación a la postemporada de los Azulejos, quienes se impusieron a los Reales de Kansas City.

El quisqueyano Seranthony Domínguez laboró 1.1 episodios en blanco y se llevó el triunfo por los Azulejos.

Los venezolanos Salvador Pérez y Maikel García remolcaron una carrera para los Reales.

Fernando Tatis Jr. disparó un cuadrangular y el venezolano Robert Suárez mantuvo preservó la ventaja en la novena entrada para que los Padres de San Diego derrotaran a los Medias Blancas de Chicago.

Los Padres (85-71) se acercaron a tres juegos de los Dodgers (88-68) en la carrera por la primera posición del Oeste de la Nacional y se situaron a una victoria de asegurar su avance a la siguiente fase de la campaña en la MLB.

El cubano Miguel Vargas remolcó una vuelta por los Medias Blancas.

Royce Lewis conectó un cuadrangular de tres carreras y Brooks Lee agregó un vuelacercas de dos anotaciones para que los Mellizos de Minnesota detuvieran el avance de los Guardianes de Cleveland, quienes perdieron la oportunidad de empatar con los Tigres de Detroit en el primer lugar de la Central de la Americana.

Steven Kwan pegó jonrón y el dominicano George Valera tuvo una anotada por los Guardianes, quienes venían de ganar 10 juegos seguidos.

Ha-Seong Kim pegó un vuelacercas y produjo dos carreras, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. y el curazoleño Ozzie Albies anotaron y remolcaron una vuelta para que los Bravos derrotaran a los Tigres.

El venezolano Gleyber Torres anotó e impulsó por los Tigres (85-71), quienes a pesar de la derrota aventajan por un partido a los Guardianes (84-72) en la lucha por los playoffs.