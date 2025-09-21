Michael Kim gana el Abierto de Francia y logra su primer título en el DP World Tour

Kim embocó un putt decisivo desde 4,8 metros en el último hoyo para acabar con un 65 (-6) y llevarse la victoria con un golpe menos que el australiano Elvis Emylie y el francés Ko Jeong weon, que compartieron la segunda plaza.

El estadounidense de origen estadounidense acabó con 268 golpes totales (16 bajo part) y cuatro vueltas de 69, 68, 66 y 65.

El estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco 'majors' y ahora integrado en el LIV Golf, y el australiano Min Woo Lee, colíderes tras la tercera ronda, terminaron a dos y tres impactos del ganador.