Michael Kim gana el Abierto de Francia y logra su primer título en el DP World Tour

Redacción Deportes, 21 sep (EFE).- El estadounidense Michael Kim logró este domingo su primer título en el DP World Tour al ganar el Abierto de Francia, jugado desde el jueves en el Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, cerca de Paris.

21 de septiembre de 2025 - 12:35
Kim embocó un putt decisivo desde 4,8 metros en el último hoyo para acabar con un 65 (-6) y llevarse la victoria con un golpe menos que el australiano Elvis Emylie y el francés Ko Jeong weon, que compartieron la segunda plaza.

El estadounidense de origen estadounidense acabó con 268 golpes totales (16 bajo part) y cuatro vueltas de 69, 68, 66 y 65.

El estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco 'majors' y ahora integrado en el LIV Golf, y el australiano Min Woo Lee, colíderes tras la tercera ronda, terminaron a dos y tres impactos del ganador.

