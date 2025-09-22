Chiefs hace pagar los platos rotos a Giants

A pesar de la ausencia de Xavier Worthy y Jalen Royals, lesionados, y el suspendido Rashee Rice, receptores principales, Patrick Mahomes encontró el camino para llevar a Chiefs a su primera victoria del año.

Mahomes acumuló 224 yardas y un envío de anotación hacia el chico de 25 años Tyquan Thornton.

Giants, que sufrió su tercera derrota, nada pudo hacer contra la inconsistencia de Russell Wilson, quien fue interceptado dos veces, y terminó el juego abucheado por su afición.

San Francisco 49ers extendió su invicto al derrotar por 16-15 a Arizona Cardinals.

Con los gambusinos destacó Mac Jones, 'quarterback' de respaldo, quien pasó para 284 yardas y un 'touchdown', y el pateador Eddy Piñeiro, hijo de padre cubano y madre nicaragüense, que dio el triunfo con un gol de campo de 51 yardas en el último segundo.

Por Cardinals el corredor James Conner sufrió una lesión en el tobillo derecho que lo dejará fuera por el resto de la temporada.

También este domingo Los Angeles Chargers se impusieron por 23-20 a los Denver Broncos; Najee Harris, corredor de Chargers salió lesionado del tendón de Aquiles y se le harán más estudios para saber qué tan grave es su situación.

Seattle Seahawks apaleó por 44-13 a New Orleans Saints y Chicago Bears venció por 31-14 a Dallas Cowboys.

Philadelphia Eagles remontó una diferencia de 19 puntos para imponerse por 33-26 a Los Angeles Rams.

Jalen Hurts brilló en los controles de Eagles con cuatro anotaciones, tres por pase y una por la vía terrestre.

Cleveland Browns dió la sorpresa de la semana al vencer por 13-10 a Green Bay Packers, uno de los favoritos para representar en el Super Bowl a la Conferencia Nacional.

Aaron Rodgers lució con dos envíos a las diagonales en la victoria de Pittsburgh Steelers por 14-21 sobre New England Patriots.

La semana tres inició el jueves pasado con el triunfo de Buffalo Bills por 31-21 sobre Miami Dolphins y concluirá este lunes con el duelo entre Baltimore Ravens y Detroit Lions.