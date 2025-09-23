Jimena Cabrera, con doble plata en el Sudamericano de Esgrima

La esgrimista nacional obtuvo su primera medalla de plata en la modalidad espada femenina precadetes. Mientras que en la segunda jornada, ayer repitió el mismo resultado en la modalidad espada femenina cadetes.
Este jueves vuelve a entrar en competencia, ya en la categoría junior.
Paraguay está mostrando talento en las competencias recordando que la compatriota Janine Hanspach, que también se había destacado en el Sudamericano Sub 23 de Medellín, Colombia, donde se alzó la medalla de bronce.
