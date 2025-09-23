Polideportivo

Jimena Cabrera, con doble plata en el Sudamericano de Esgrima

La paraguaya Jimena Cabrera se adjudicó dos medallas en el Campeonato Sudamericano de Esgrima Precadetes, Cadetes y Juniors Lima 2025, que reúne a los mejores espadachines de la región.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2025 - 21:32
La esgrimista paraguaya Jimena Cabrera con sus dos preseas.
La esgrimista nacional obtuvo su primera medalla de plata en la modalidad espada femenina precadetes. Mientras que en la segunda jornada, ayer repitió el mismo resultado en la modalidad espada femenina cadetes.

Este jueves vuelve a entrar en competencia, ya en la categoría junior.

Paraguay está mostrando talento en las competencias recordando que la compatriota Janine Hanspach, que también se había destacado en el Sudamericano Sub 23 de Medellín, Colombia, donde se alzó la medalla de bronce.

