Chiefs-Ravens y Cowboys-Packers, choques de alta tensión en la semana cuatro de la NFL

Mahomes y Jackson, dos de los mejores 'quarterbacks' del presente de la NFL, protagonizarán su séptimo enfrentamiento desde que llegaron a la liga; el 'quarterback' de Chiefs tiene ventaja de cinco triunfos por una victoria para el pasador de Ravens.

Este duelo del próximo domingo tiene tintes dramáticos. El derrotado tendrá récord de un ganado y tres perdidos, marca que, según las estadísticas, adelanta no alcanzar playoffs, algo que no figura en los planes de dos de los llamados favoritos para pelear por el título de la Conferencia Americana y un lugar en el Super Bowl.

Kansas City está lejos de la versión que los llevó a disputar cinco de los seis recientes partidos por el título de la NFL.

Sin sus receptores estelares, Xavier Worthy, lesionado, y Rashee Rice, suspendido, su poder ofensivo depende de la magia de Mahomes y el aporte de Travis Kelce.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ravens también vuela bajo. Viene de caer con Lions en una desastrosa actuación de Lamar Jackson, que fue capturado siete veces.

También el domingo los focos estarán sobre Micah Parsons, exestrella de Dallas que hoy juega para su rival, los Packers.

Parsons fue despreciado por Jerry Jones, propietario de Cowboys, quien en vez de ofrecerle una extensión de contrato a inicio de la campaña lo cambió a Green Bay, por lo que el apoyador tendrá la oportunidad de mostrar al polémico dueño texano que se equivocó.

Packers es favorito sobre unos Cowboys que han sido un desastre defensivo y que en ofensiva no contarán con CeeDee Lamb, su receptor estelar.

Otro de los juegos destacados medirá a dos de los tres invictos que quedan en la Conferencia Nacional; los campeones Philadelphia Eagles visitarán a los sorprendentes Tampa Bay Buccaneers.

Todd Bowles, entrenador de Bucs, manda en los cinco recientes duelos ante los Eagles del 'coach' Nick Sirianni con cuatro triunfos por una derrota.

En la actividad dominical la atención también estará en el Croke Park de Dublin, Irlanda, donde los Pittsburgh Steelers, de Aaron Rodgers, chocarán contra los Minnesota Vikings; será el primer juego de temporada regular de la NFL en este país.

La semana cuatro arrancará este jueves con el Cardinals-Seahawks y concluirá el próximo lunes con doble cartelera; Dolphins jugará ante Jets y Broncos contra Bengals.

- Partidos de la semana cuatro de la temporada de la NFL:

. Domingo 28: Steelers-Vikings, Falcons-Commanders, Bills-Saints, Lions-Browns, Patriots-Panthers, Giants-Chargers, Buccaneers-Eagles, Texans-Titans, Rams-Colts, 49ers-Jaguars, Chiefs-Ravens, Raiders-Bears y Cowboys-Packers.

. Lunes 29: Dolphins-Jets y Broncos-Bengals.