Rahm: "Los aficionados de Nueva York son muy apasionados. Es divertido"

"Hay personas que se les ocurren cosas que jamás se me pasarían por la cabeza, y es muy divertido formar parte de ello", aseguró Rahm en una rueda de prensa en el campo de golf Bethpage Black.

Rahm vivió esa pasión neoyorquina el martes, al pisar el campo, cuando un aficionado le gritó: "Oye, Rahmbo, ¿dónde está tu Ozempic?", en alusión a un popular medicamento para adelgazar muy usado en Estados Unidos.

"Fue muy divertido", respondió este miércoles el vasco en la rueda de prensa. "Hasta ahora, el humor ha sido realmente gracioso. Imagino que mañana las cosas pueden cambiar un poco", añadió.

El capitán del equipo europeo, el inglés Luke Donald, ha pedido a sus jugadores que se mantengan "respetuosos" con la afición neoyorquina, en un intento de evitar que la hostilidad se intensifique.

Se espera que cerca de 250.000 personas acudan al Bethpage Black durante la competencia.

Rahm, sin embargo, rompió una lanza a favor de los aficionados de Nueva York: "Ellos entienden el deporte, y en cierto modo extraño, por lo que he experimentado, cuando juegas bien y tienes buen desempeño, también respetan eso".

"Es un placer jugar delante de ellos, y pase lo que pase, tengo muchas ganas. Va a ser especial", añadió.