20-23. Los Seahawks vencen a Cardinals en el arranque de la semana cuatro de la NFL

Los Seahawks se colocaron con tres triunfos y una derrota en el segundo lugar de la división Oeste de la Conferencia Nacional; los Cardinals quedaron con marca de 2-2 en el fondo del mismo sector.

Sam Darnold lideró el triunfo con 242 yardas y un pase de anotación.

Con Cardinals, Kyler Murray fue oscuridad y luz. En la primera mitad fue interceptado dos veces y capturado en dos ocasiones. En los últimos dos cuartos sumó dos anotaciones.

A pesar de que en el primer cuarto Arizona se fue arriba 3-0 con un gol de campo de Chad Ryland, Seattle dominó el resto la primera mitad con un par de anotaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera en un envío a las diagonales que atrapó AJ Barner y una más con un acarreo de Zach Charbonnet que envió el juego al descanso 3-14.

Luego de un intercambio de goles de campo en el tercer cuarto que puso el juego 6-17, los Cardinals apretaron en el último periodo 13-20, Seattle sumó antes con un gol de campo, con una recepción de touchdown de Marvin Harrison.

A tres minutos del final Jason Myers falló un intento de tres puntos de 53 yardas y abrió la puerta para un ataque con el que Emari Demercado empató 20-20 con una atrapada de anotación.

A 40 segundos del final Seahawks se colocó en posición de un gol de campo de 52 yardas que en esta ocasión no falló Myers para sellar la victoria en el último segundo.

La semana cuatro continuará el próximo domingo con 13 partidos entre los que destaca la contienda entre los Pittsburgh Steelers, que comanda Aaron Rodgers, ante los Minnesota Vikings que se realizará en el Croke Park de Dublin, Irlanda.

También llama la atención el duelo de invictos en el que los campeones Philadelphia Eagles se medirán a Tampa Bay Buccaneers y la visita de Baltimore Ravens, liderados por Lamar Jackson, a los Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes.

La actividad dominical cerrará con el choque entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers.

La semana cuatro concluirá el lunes con dos partidos; Miami Dolphins y New York Jets chocarán en busca de su primera victoria del año y los Denver Broncos recibirán a los Cincinnati Bengals.

Resultados de la semana cuatro de la temporada de la NFL:

Domingo 28.09: Steelers-Vikings, Falcons-Commanders, Bills-Saints, Lions-Browns, Patriots-Panthers, Giants-Chargers, Buccaneers-Eagles, Texans-Titans, Rams-Colts, 49ers-Jaguars, Chiefs-Ravens, Raiders-Bears y Cowboys-Packers.

Lunes 29.09: Dolphins-Jets y Broncos-Bengals.