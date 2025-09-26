El anfitrión, Chile, con la misión de ganar en su debut en el mundial sub-20

Chile pone en escena a su delantero de 20 años, Juan Francisco Rossel, una promesa de Universidad Católica que es su carta de gol y que ya marcó ante Nueva Zelanda en los dos triunfos de La Roja en los amistosos de junio pasado.

De madre ecuatoriana, a Rossel lo comparan con la estrella juvenil española del Barcelona y le dicen "el Lamine Yamal chileno" por el potencial de su talento con el que se ha ganado espacio en el máximo nivel.

En este 2025 quedó tercero entre los artilleros del Sudamericano Sub-20 con cinco goles, convirtió en la liga chilena, en la Copa Chile y debutó en la fase previa de la Copa Sudamericana.

El reto del atacante está en batir el arco de Nueva Zelanda, que es la posición donde los oceánicos concentran mayor potencial con tres porteros que pertenecen a clubes ingleses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El guardameta de 20 años Henry Gray, del Ipswich Town, destaca para ser el titular y detener a Rossel por su experiencia y proyección.

Es el segundo mundial sub-20 del arquero, que fue suplente en la edición de Argentina 2023, y recientemente fue convocado a la selección absoluta en la disputa de las eliminatorias al Mundial 2026.

Su seguridad bajo los tres palos ya ha sido probada en el Braintree Town de la quinta categoría inglesa, en el que jugó cedido y al que ayudó a evitar el descenso.

Los Junior All Whites también cuentan con el explosivo delantero Luke Brooke-Smith, de 17 años, que ya le marcó a Chile en un amistoso.

Entre las figuras de la J-League que trae Japón está el mediocentro ofensivo de 20 años Yuto Ozeki, del Kawasaki Frontale, que será una amenaza para la defensa egipcia junto a su compañero de club Soma Kanda.

El volante contribuye en el ataque con goles, tiene tres entre el campeonato japonés y en la Liga de Campeones de la AFC, y asistencias con dos, mientras que Kanda, de 19 años, también ha marcado en ambas competencias.

Los nipones tienen mucho poder ofensivo reunido con el delantero de 18 años Rento Takaoka, del Valenciennes de la tercera categoría de Francia.

Egipto, en tanto, también tiene potencial para doblegar a la defensa nipona con extremos potentes en el ataque por ambas bandas como Amr Khaled y Omar Khedr que juegan en Europa.

El extremo derecho de 19 años Amr Khaled, del FC Aarau suizo, esta temporada tiene siete goles entre la liga élite sub-19 y la cuarta categoría suiza, es el que llega en mejor momento.

Su compañero Khedr, que juega en la reserva del Aston Villa inglés, es un veloz extremo por izquierda y aunque no ha marcado aún en esta campaña, suma minutos en la Premier League 2 y la UEFA Youth League.