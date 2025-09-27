Italia desafía a Australia; Argentina debuta frente a Cuba

En el ataque estarán puestas las miradas de la azzurra, que en las últimas tres ediciones del torneo ha tenido sus mejores resultados, y que además sus atacantes han sido los máximos goleadores Orsolini en 2017 y Casadei en 2023.

Italia quiere alcanzar su primer título de la categoría, tras quedar a un paso en 2023, y será liderada en la ofensiva por dos Mattia: Liberali y Masconi, ambos de 18 años y con prometedores futuros.

Liberali, salido de las inferiores del Milan juega en la Serie B con el Catanzaro, y ya ha sido comparado con el volante británico Phil Foden por su talento para jugar como extremo derecho o mediocentro ofensivo.

En la liga juvenil italiana destacó con goles y asistencias y fue parte de la selección Sub-17 italiana campeona europea en 2024. Ha despertado interés de otros equipos europeos y el Mundial será su gran escaparate.

Mosconi, por su parte, también fue campeón con la Sub-17 y el entrenador Carmine Nunziata apostará a esa experiencia ganadora del delantero o extremo en la tercera categoría del Inter de Milán, que está a un paso del profesionalismo.

Ante Australia, los italianos también contarán con Alvin Okoro, un delantero de 20 años de ascendencia nigeriana que la Juventus amasa como apuesta a futuro, y que en la Serie C ha marcado seis goles y ha dado cuatro asistencias.

Los socceroos tienen al mediocentro Paul Okon-Engstler, que juega en el Sydney FC de la A-League como barrera de contención y para contraatacar al delantero Max Caputo, figura en el Melbourne City con el que ha marcado nueve goles.

Hace 18 años que la albiceleste ganó su último Mundial Sub-20, pero no es impedimento para que la fábrica de talentos siga su proceso de exportación.

Ante Cuba, Argentina tendrá a la siguiente apuesta de River Plate quien se acaba de desprender de Franco Mastantuono, al que Real Madrid no dejó venir al torneo. Se trata del extremo Ian Subiabre, de 18 años, que es representado por el exjugador Claudio Caniggia.

Las horas previas a su debut ante los isleños, Subiabre estuvo bajo la presión del club para que firmara una extensión de contrato hasta 2028, con una cláusula de 100 millones de euros, antes de ser tentado por los ojeadores europeos.

En la ofensiva también aparece Gianluca Prestianni, de 19 años, el extremo que salió de Vélez Sarsfield al Benfica, con quien ya marcó un gol en el profesional.

Para los cubanos, que apenas disputan su segundo Mundial Sub-20, será un reto contener a un equipo que reúne grandes promesas en todas sus líneas, como los centrales Tobías Ramírez, de Argentinos Juniors semillero del que surgió Diego Armando Maradona, y Dylan Gorosito de Boca Juniors.

Los caribeños cuentan con el delantero Alessio Raballo, de 19 años, nacido en Italia y de madre cubana que ha despuntado con cuatro goles en la liga juvenil italiana con el Cremonese y antes con el Torino, con quien marcó 24 goles.