37-20. Mahomes suma cuatro anotaciones en victoria de Chiefs ante Ravens

Los Chiefs tienen un récord de dos ganados y dos perdidos, están a la caza de Los Angeles Chargers, líderes con marca de 3-1 de la división Oeste de la Conferencia Americana.

La derrota dejó a Ravens con un récord de 1-3, que complica sus aspiraciones de clasificar a playoffs muy temprano en la temporada, ya que desde 1990, entre los equipos que iniciaron con marca de 1-3, sólo el 14 por ciento (32 de 252) han avanzado a la postemporada.

Además de sus tres anotaciones, Mahomes pasó para 270 yardas.

Por Baltimore, Lamar Jackson sufrió con el asedio de la defensiva rival que lo capturó tres veces, interceptó una y provocó que saliera lesionado de la pierna derecha en el tercer cuarto, lo sustituyó Cooper Rush.

En San Francisco, los Jacksonville Jaguars propinaron a los 49ers su primera derrota de la campaña por 21-26 en un partido en el que Brock Purdy, pasador de los gambusinos que regresó de una lesión, tuvo una mala actuación con dos intercepciones.

En otro cerrado juego Los Angeles Rams acabaron con el invicto de Indianapolis Colts al superarlo 27-20 empujados por la actuación de Matthew Stafford, quien conectó tres envíos de touchdown.

También este domingo, los Chicago Bears remontaron en su ofensiva final para derrotar 24-25 a Las Vegas Raiders.

Más temprano Pittsburgh Steelers se impuso 24-21 a Minnesota Vikings en partido realizado en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

Los campeones Philadelphia Eagles conservaron el invicto con su triunfo 25-31 sobre Tampa Bay Buccaneers, misma situación de Buffalo Bills que derrotó 31-19 a New Orleans Saints.

Los New York a los Giants, con el novato Jaxson Dart como titular, en lugar de Russell Wilson obtuvieron su primer triunfo del año 21-18 sobre Los Angeles Chargers.

En otros partidos New England Patriots aplastó 42-13 a Carolina Panthers, Atlanta Falcons le ganó 34-27 a Washington Commanders, Detroit Lions venció 34-10 a Cleveland Browns y Houston Texans blanqueó 26-0 a Tennessee Titans.

Más tarde los Dallas Cowboys recibirán a Green Bay Packers.

La semana cuatro inició el pasado jueves con la victoria de Seattle Seahawks 23-20 sobre Arizona Cardinals y cerrará este lunes con la visita de New York Jets a Miami Dolphins y el duelo entre Denver Broncos y Cincinnati Bengals.

Resultados de la semana cuatro de la temporada de la NFL:

Domingo 28.09: Steelers 24-21 Vikings, Falcons 34-27 Commanders, Bills 31-19 Saints, Lions 34-10 Browns, Patriots 42-13 Panthers, Giants 21-18 Chargers, Buccaneers 25-31 Eagles, Texans 26-0 Titans, Rams 27-20 Colts, 49ers 21-26 Jaguars, Chiefs 37-20 Ravens, Raiders 24-25 Bears y Cowboys-Packers.

Lunes 29.09: Dolphins-Jets y Broncos-Bengals.