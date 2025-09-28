Eagles mantiene paso perfecto y se impone a Bucs, que pierde el invicto

Eagles sigue en la cima de la división Este de la Conferencia Nacional (NFC) con cuatro triunfos, y a pesar de caer, los Bucs se mantienen en primer lugar del Sur de la misma conferencia.

Hurts guió a su equipo con 130 yardas por envío y dos pases de anotación. Saquon Barkley sumó 44 yardas por tierra y un touchdown.

También este domingo los Buffalo Bills alargaron su racha ganadora gracias a su victoria 31-19 ante los New Orleans Saints, que se mantienen como el único equipo de la NFC sin triunfos.

Josh Allen, quien pasó para 209 yardas, lució en los Bills con tres anotaciones, dos por pase y una por tierra.

En New York a los Giants les funcionó el mandar al veterano Russell Wilson a la banca y colocar al novato Jaxson Dart como titular para quitar el invicto 21-18 a Los Angeles Chargers, en la principal sorpresa de la jornada.

En este juego, los Giants perdieron a Malik Nabers, su receptor estelar por una lesión en la rodilla.

En otros resultados, los New England Patriots apalearon 42-13 a Carolina Panthers, duelo en el que reapareció con Pats el colombiano Christian González; los Atlanta Falcons sorprendieron con su triunfo 34-27 sobre Washington Commanders; Detroit Lions le ganó 34-10 a Cleveland Browns y Houston Texans blanqueó 26-0 a Tennessee Titans.

La actividad dominical se inició con la victoria de Pittsburgh Steelers 24-21 sobre Minnesota Vikings en partido realizado en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

Resultados de la semana cuatro de la temporada de la NFL:

Domingo 28.09: Steelers 24-21 Vikings, Falcons 34-27 Commanders, Bills 31-19 Saints, Lions 34-10 Browns, Patriots 42-13 Panthers, Giants 21-18 Chargers, Buccaneers 25-31 Eagles, Texans 26-0 Titans. Más tarde el domingo Rams-Colts, 49ers-Jaguars, Chiefs-Ravens, Raiders-Bears y Cowboys-Packers.

Lunes 29.09: Dolphins-Jets y Broncos-Bengals.