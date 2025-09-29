El francés Jean-Christophe Rolland, reelegido presidente de la Federación Mundial de Remo

Rolland, medalla de oro en Sidney 2000 en dos sin timonel, fue el único candidato que se presentó y recibió el aval de los 115 votos que se emitieron, informa la Federación Mundial de Remo en un comunicado.

"Servir a nuestro deporte es mi única ambición y es un privilegio dirigir nuestra organización durante otros cuatro años, trabajando con nuestros miembros, atletas y socios para seguir forjando el futuro del remo. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado y espero aprovechar este impulso juntos, respetando estrictamente los valores del olimpismo y nuestro deporte", aseguró Rolland tras ser elegido.

El congreso tuvo lugar después de la celebración en Shanghái de los Mundiales de remo y en él se designó como nueva vicepresidenta a la británica Annamarie Phelps en sustitución de la canadiense Tricia Smith.

En la asamblea, se acordó que los Mundiales de remo en categoría absoluta, sub23 y sub19 de 2028 se celebrarán en Sarasota (EE.UU.), que ya fue sede en 2017.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy