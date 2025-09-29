Polideportivo

El francés Jean-Christophe Rolland, reelegido presidente de la Federación Mundial de Remo

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El francés Jean-Christophe Rolland fue reelegido este lunes por unanimidad como presidente de la Federación Mundial de Remo por un cuarto mandato de cuatro años durante la celebración del Congreso Ordinario Mundial de este deporte en Shanghái (China).

29 de septiembre de 2025 - 07:40
Rolland, medalla de oro en Sidney 2000 en dos sin timonel, fue el único candidato que se presentó y recibió el aval de los 115 votos que se emitieron, informa la Federación Mundial de Remo en un comunicado.

"Servir a nuestro deporte es mi única ambición y es un privilegio dirigir nuestra organización durante otros cuatro años, trabajando con nuestros miembros, atletas y socios para seguir forjando el futuro del remo. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado y espero aprovechar este impulso juntos, respetando estrictamente los valores del olimpismo y nuestro deporte", aseguró Rolland tras ser elegido.

El congreso tuvo lugar después de la celebración en Shanghái de los Mundiales de remo y en él se designó como nueva vicepresidenta a la británica Annamarie Phelps en sustitución de la canadiense Tricia Smith.

En la asamblea, se acordó que los Mundiales de remo en categoría absoluta, sub23 y sub19 de 2028 se celebrarán en Sarasota (EE.UU.), que ya fue sede en 2017.

