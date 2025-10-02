Rocamora: “Si el Dunajska ve una oportunidad de remontar va a intentar aprovecharla”

El oriolano, pese a la renta, no garantizó que su equipo no vaya a sufrir el domingo en la pista del conjunto eslovaco “porque son muy buen equipo, tienen un modelo claro y lo aplican muy bien”, según señaló este jueves en una rueda de prensa.

Para el entrenador, la ventaja de la ida tuvo más que ver con el nivel “superlativo” del Atticgo Elche en la primera parte que con los deméritos del rival.

“Llevo muchos años aquí y nunca vi algo igual. Tuvimos que pasar el límite de nuestra mejor versión para ganar”, señaló Rocamora, que reiteró que ante el Dunajska Streda su equipo debe realizar un partido “serio y correcto, además de entender que estos 60 minutos nos deben servir para seguir creciendo”.

El técnico aseguró que esta eliminatoria no corresponde a la segunda ronda de la competición por el nivel de los dos equipos y pronosticó un rival “duro que intentará dominarnos en todas las batallas”.

“Van a querer correr mucho para que haya muchas posesiones”, añadió el entrenador, que elogió el excelente nivel de Carmen Figueiredo.

“Carmen es la siguiente que va a salir de aquí y vamos a hacer rica”, bromeó en alusión a las otras jugadoras que tras su paso por Elche dieron el salto al más alto nivel europeo.

Rocamora confesó ser “un privilegiado” por entrenar a un grupo de jugadoras a las que responsabilizó de ser el motivo de que siga entrenando en Elche y no en otro club.

Por último, el preparador oriolano asumió que la exigencia de la afición crece cada temporada, ya que recordó que durante los últimos cinco años el equipo ha logrado tres títulos y cinco subcampeonatos.